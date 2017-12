“Els liberals d'Escaldes estem al costat de Gallardo”

Clavera veu Marc Magallón com un gran actiu que en un futur pot saltar a la política nacional

El mateix dia que està pactada per sortir l’entrevista Jordi Gallardo anuncia la seva candidatura i porta l’actualitat, pensada més en clau escaldenca, cap a les primàries liberals.



Com veu la candidatura de Jordi Gallardo per a les primàries liberals?

Ens consta que Jordi Gallardo es presenta i ens consta que és l’única candidatura que s’ha presentat i hi donem ple suport des d’Escaldes. En el suposat cas que hi hagués hagut dues candidatures hauríem hagut d’escoltar quin era el discurs programàtic dels dos i decidir. Com només n’hi ha una, per part d’Escaldes estem al costat de Jordi Gallardo.



Un bon candidat?

A