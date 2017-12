El Principat registra 1.167 donacions de sang durant el 2017

Actualitzada 08/12/2017 a les 07:14

Redacció Andorra la Vella

Aquest any al Principat s’han fet un total de 1.167 donacions de sang entre les diferents campa­nyes que s’han organitzat, segons dades que va donar a conèixer ahir Creu Roja Andorrana. En un comunicat, l’organització es va mostrar satisfeta per l’augment de les donacions en els últims anys i per l’última col·lecta que es va fer dilluns i dimarts d’aquesta setmana a MoraBanc sota el lema de les anteriors edicions Vine a donar sang, sigues solidari.

Del total de les aportacions que s’han realitzat durant el 2017, 367 corresponen a nous donants, un centenar més respecte als que hi van haver durant el 2016.Per a Creu Roja Andorrana, l’augment de les donacions “ha estat progressiu” des del 2015, any en què no es va arribar al miler de contribucions. De fet, cal recordar que l’any passat ja es va assolir la xifra de 1.000 donacions. Per l’associació, les xifres dels últims exercicis són una mostra “que any rere any i campanya rere campanya la població andorrana està més conscienciada i s’implica més”, i posa com a exemple que aquest mes s’han aconseguit 307 donacions mentre que al setembre se’n van sumar un total de 272. Durant el 2017, al Principat s’han organitzat fins a quatre col·lectes de sang i la marató, que va tenir lloc el mes de maig.

Respecte als donants, les dades mostren que la franja d’edat de 36 a 45 anys és la més propensa a col·laborar, tot i que Creu Roja Andorrana destaca que el nombre d’aportacions dels joves d’entre 18 i 25 anys ha crescut “considerablement” en els últims dos anys. Segons les dades de la mateixa associació, també es constata que actualment els homes donen més sang que les dones, situació que fa dos anys no passava. La campanya que es va realitzar a principi de setmana va comptar amb el suport del Govern, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, la Generalitat de Catalunya, el Banc de Sang i Teixits, el Centre Comercial Andorrà, Super U i MoraBanc.