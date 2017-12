Acció solidària amb motiu d'una nova edició del Téléthon

Es podran fer donacions avui i demà en l’espai habilitat davant l’antiga seu d’Andorra Telecom

La caravana del Téléthon s’instal·la avui i demà davant l’antiga seu d’Andorra Telecom a l’avinguda Meritxell per recollir donatius coincidint amb la marató solidària televisiva que es du a terme a França. Aquest any la marató solidària per recollir diners per lluitar contra les malalties rares arriba al seu 31è aniversari i des del 1993 Andorra participa en aquest certamen organitzant diferents actes. Les persones que s’apropin fins a la caravana del Téléthon Andorra, a més de fer els seus donatius, podran rebre informació sobre les activitats i els projectes que realitza l’associació i comprar begudes i menjar. Tots els