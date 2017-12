Liberals defensa l'avortament però no a Andorra pel model d'estat

El PS afirma que és compatible amb el Coprincipat i critica la manca d’interès de DA

Liberals d’Andorra “està d’acord a regular-ho absolutament tot”, segons la consellera Judith Pallarés, “però el model d’estat és el que tenim i per aquesta única raó no és el moment de posar-ho sobre la taula”. La parlamentària va admetre ahir en declaracions als periodistes que hi ha “hipocresia social” al país a l’entorn de la prohibició de l’avortament, però va dir que no toca “discutir un model d’estat de 700 anys d’història”. “Respectem la tradició d’on venim i si en algun moment l’hem de qüestionar que no sigui només per aquesta qüestió”, va declarar, tot afegint que “les dones tenen