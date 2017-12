El fiscal qualifica BPA de “còmplice” del saqueig de fons públics veneçolans

Caracas acusa l’entitat andorrana d’ajudar a endur-se milers de milions de la petroliera PDVSA

El fiscal general de Veneçuela, Tarek Saab, va explicar que el saqueig de milers de milions del fons de la petroliera nacional PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA) es va fer sota “la complicitat de Banca Privada d’Andorra”. Saab va apuntar a la premsa veneçolana que “aquesta banda delictiva va utilitzar 40 empreses fantasma [una part creada per BPA Serveis] per gestionar i blanquejar fons provinents de la corrupció, ocultant la identitat dels beneficiaris”. Els diners “provenien de comissions pagades per empreses internacionals en què Diego Salazar Carreño constava com a intermediari estrella”. L’audiència d’imputació de Diego Salazar Carreño (cosí de