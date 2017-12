Youtuber per casualitat

L’usuari Sara G publica des de fa nou anys vídeos sobre maquillatge d’efectes especials gràcies als quals ha aconseguit més de 500.000 seguidors. Ho compagina amb la seva feina com a actriu, i tot i la forta competència aconsegueix guanyar-se la vida.

Tot va començar el 2009, quan volia gravar amb altres persones una pel·lícula en la qual la protagonista era una videoblogger. Com que desconeixia alguns detalls d’aquesta feina, va decidir documentar-se per encarnar el paper de la protagonista, però finalment va acabar sent l’inici d’un recorregut professional. La youtuber Sara G, que dijous va estar al Principat per participar en una taula rodona sobre casos d’èxit de nous models de negoci, va decidir aventurar-se a seguir penjant vídeos d’anècdotes i va acabar convertint-se en una persona coneguda per a una part dels usuaris que freqüenten aquesta plataforma.

Més tard, en veure