Les tres propostes al Clot d’Emprivat i les tres a Andorra la Vella passen a ser favorites

El Centre de Congressos i Caldea ho tenen molt complicat per acollir el casino. No és novetat perquè ja es podia entendre des del moment en què el plec de bases premiava de forma extraordinària (un 10% de la valoració) la creació d’un edifici especial. Alguns dels operadors que havien arribat a acords amb els dos indrets van entendre el missatge i van duplicar la proposta. Aquest és el motiu principal pel qual dels nou aspirants a la concessió de l’única llicència de casino n’hi ha tres que han optat per presentar més d’un projecte. Entenent que un és a