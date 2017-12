Ld'A dona per fet que Pintat no serà candidat

El lauredià ha desistit d’iniciar la recollida de signatures i l’entorn descarta que s’hi presenti

Les declaracions molt crítiques de Josep Pintat amb el rumb que ha agafat el Partit Liberal des que Jordi Gallardo va apostar per passar a ser el nou líder van ser la confirmació –si es que feia falta– per a l’executiva que el polític lauredià no concorrerà a les primàries. De fet, donen per mig embastat el pacte que Unió Laurediana i Demòcrates per Andor­ra estan cuinant per a les generals i les parroquials coincidint amb el trencament de DA amb el projecte de Laurèdia en Comú. Fonts properes a l’entorn del dirigent lauredià van manifestar que des d’Unió Laurediana