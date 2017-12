Incendi a la terrassa d'un habitatge del Forn de Canillo

Actualitzada 06/12/2017 a les 06:51

Redacció Andorra la Vella

Tres camions dels bombers van desplaçar-se ahir a la tarda a la zona del Forn de Canillo en rebre, pels volts de les 6, l’avís d’un incendi originat a la terrassa d’un habitatge, pel qual van cremar-se una taula i dues cadires. Segons fonts dels bombers, no van haver de lamentar-se més danys materials que els del mobiliari d’exterior i no hi va haver danys personals. Un dels camions del cos va poder-se alliberar d’immediat, i van ser dues dotacions les que van participar en l’extinció del foc, que no va tenir majors conseqüències.