El ministre portaveu ha recordat que el coprincipat és el que restringeix la possibilitat d'interrompre l'embaràs, però s'ha mostrat obert a un debat constructiu

Cinca no tanca la porta a plantejar l'avortament en tres supòsits El ministre portaveu del Govern, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al consell de ministres d'avui. B.N.

Actualitzada 06/12/2017 a les 19:13

El Consell d'Europa ha tornat a estirar les orelles a Andorra perquè prohibeix l'avortament, un dret humà al qual han de tenir accés totes les dones, segons l'informe presentat avui pel comissari de drets humans, Nils Muižnieks. El ministre portaveu del Govern, Jordi Cinca, ha admès aquest dimecres la manca d'aquest dret, que ha atribuït al sistema institucional: "És una evidència el que diu el Consell d'Europa, però també és ben sabut perquè Andorra té aquestes restriccions. Depèn de la nostra estructura d'Estat", ha argumentat. Cinca ha afegit que ara per ara no hi ha cap expectativa de debatre cap canvi del model d'Estat i, per tant, tampoc com encabir l'avortament a la legislació andorrana.



Amb tot, Cinca s'ha mostrat obert a un debat, si es planteja, per reintrepetar l'article 8 de la Constitució, que reconeix "el dret a la vida i la protegeix plenament en les seves diferents fases". La discussió està en determinar què és i què no és vida. "Em sembla una bona manera d'abordar aquest debat, on hi participin totes les forces polítiques, sense ànim de polemitzar i amb una actitud constructiva, i poder avançar en el sentit del Consell d'Europa", ha plantejat el ministre portaveu. Tot i que Andorra és un dels dos estats europeus, juntament amb Malta, que prohibeix l'avortament en tots els supòsits, des del Principat hi ha iniciatives que demanen que, almenys, s'autoritzi en els supòsits de perill de vida per a la mare, tant física com psíquica, malformacions del fetus i violació.