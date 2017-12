Nous límits per al tràfic de dades internacionals i eliminats per al nacional

A partir de l'1 de desembre els clients de fibra òptica tidran un volum il·limitat de descàrrega de dades i 500 GB per al tràfic internacional

Actualitzada 05/12/2017 a les 13:30

Una de les particularitats del consum d’Internet a Andorra és l’important percentatge de tràfic internacional respecte el nacional. La navegació interna significa només un 21% del total de consum d’Internet a Andorra. A més, el consum de dades ha crescut de manera notable al llarg del darrer any, tant de dades nacionals com internacionals. Si des de gener a octubre del 2016 es van consumir 15,6 milions de dades, en el mateix període d’aquest 2017 el tràfic s’ha disparat fins als 23,3 milions de GB, el que representa un increment del 49%.



“Com ja sabíem, on estan aprestant més els nostres clients és en el tràfic internacional”, ha destacat el portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall. Tot i això, Casadevall ha destacat que en els darrers temps el percentatge s'ha anat reduint, sobretot gràcies als serveis d’una memòria caché al país, per pàgines webs tant importants com Google o Youtube. Això permet que els continguts més repetits en aquestes dues plataformes el tràfic es faci localment.



En vista de les dades, Andorra Telecom ha presentat aquest dimarts les noves característiques de la fibra òptica, que imposen o eliminen nous límits per al tràfic de dades. Els clients residencials, en caràcter retroactiu i a partir de l'1 de desembre d'enguany, passen de tenir 300 GB de tràfic nacional i 200 GB de tràfic internacional, a un volum il·limitat per al tràfic nacional i 500 GB per a l’internacional. En el cas de les empreses, la millora encara és més significativa. Si fins ara els clients professionals tenien un sostre de descàrregues a màxima velocitat de 500 GB de tràfic nacional i 300 GB d'internacional, aquestes limitacions queden eliminades.



Aquests canvis no tenen cap cost afegit per al client i es fan de manera automàtica, en cas que ja es tingués contractada la fibra òptica. El consum mig mensual del client residencial de tràfic internacional se situa en les 47 GB, molt lluny de l’anterior límit de 200 GB i dels 500 GB actuals. Pel que fa al del client empresa, la mitjana també és molt inferior als anteriors límits, situant-se en les 105 GB mensuals de tràfic internacional.



Tot i que el consum de la majoria dels usuaris quedava molt lluny dels sostres establerts, s’ha considerat oportú ampliar-los atenent a diversos factors, segons ha explicat Casadevall. En primer lloc la generalització del consum d’Internet i el canvi d’hàbits dels usuaris que s’evidencia en el creixement del consum de continguts via 'streaming' o dels videojocs en línia. Els altres factors que permeten l’important salt endavant són els canvis que ha fet la parapública per ampliar les rutes i la capacitat de sortida d’Internet internacional i el canvi de la fibra òptica, que ha permès ampliar de 100 a 300 Mbps la velocitat de navegació.