Actualitzada 05/12/2017 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir la setmana passada fins a nou persones per conduir sota els efectes de l’alcohol, una part en el marc de la campanya de controls d’alcoholèmia que realitza fins al 8 de gener. El més destacat va ser un resident de 66 anys, que va donar 2,18 grams per litre en sang, dilluns 27 a les 5 de la tarda. Un resident de 52 anys va ser també arrestat amb taxa d’1,68 g/l per un accident amb danys materials.