L’exministre afirma que actuarà amb “rigor i zel” per defensar “les persones febles”

Marc Vila Amigó va jurar ahir com a nou Raonador del Ciutadà, càrrec que ostentarà durant els propers sis anys en substitució de Josep Rodríguez. El saló dels passos perduts de Casa de la Vall va acollir ahir el nomenament de l’exministre en presència dels seus predecessors, Rodríguez i Ricard Fité, així com dels síndics, el cap de Govern i el president del Consell Superior de la Justícia. També hi havia consellers generals de DA, Ld’A, PS i Sílvia Bonet (Víctor Naudi, que va votar en contra del nomenament pel desacord amb l’elecció del candidat, no hi va assistir) així