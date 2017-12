L'Ecofin treu Andorra de la llista negra de paradisos fiscals

Andorra haurà de millorar en les exempcions i derogacions que preveien l'impost de societats i l'IRPF per alinear-los amb els estàndars internacionals abans que acabi l'any 2018.

Actualitzada 05/12/2017 a les 18:03

La reunió de ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea (UE), l'Ecofin, han tret Andorra de la seva llista negra de paradisos fiscals però l'han inclòs a la grisa, juntament amb uns altres 46 països que han demostrat la seva voluntat d'impulsar mesures per cooperar fiscalment. El ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, ha assegurat que el seu "desig" és que Andorra surti el més aviat possible de la llista gris. "Les autoritats andorranes faran l'impossible per sortir", ha afegit.



Per la UE, Andorra no compleix actualment amb els requisits de col·laboració tributària que exigeix l'organisme europeu. Més concretament, l'àmbit en què cal millorar són les exempcions i derogacions que preveien l'impost de societats i l'IRPF i altres aspectes per alinear-los amb els estàndars internacionals. En aquesta llista també hi ha, per exemple, Suïssa, Sèrbia, Bòsnia-Herzegovina o Montenegro. Brussel·les supervisarà l'acompliment d'aquests compromisos que han d'estar en marxa abans de finals de l'any que ve.



A la darrera llista negra hi figuraven trenta països, entre els quals Andorra, que va ser considerat paradís fiscal per Bulgària, Croàcia, Grècia, Letònia, Lituània, Polònia i Portugal. Inicialment també en formava part Espanya, però va retirar la consideració de paradís fiscal per al Principat. La iniciativa europea neix coixa perquè figurar a la llista negra no comportarà sancions contundents per als països.



L'acord aprovat pels socis europeus només inclou la vigilància a particulars i empreses que tinguin diners en aquests països i també tancar l'aixeta de fons europeus de sostenibilitat. El vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, ha lamentat la manca d'ambició de les sancions. Són en total disset estats i jurisdiccions que els socis europeus consideren "no cooperatius" en matèria fiscal i que promouen l'evasió. Tots són extracomunitaris, com Tunísia, Panamà, Corea del Sud i les Illes Marshall, entre d'altres.



El grup Codi de Conducta de la UE ha treballat durant un any en aquesta llista que no s'actualitzava des del 31 de desembre del 2015. En resposta a l'enrenou provocat pels papers de Panamà, el Luxleaks i els Paradise papers, la Comissió Europea va decidir, amb la direcció del comissari i exministre francès Pierre Moscovici, fer un pas endavant en la lluita contra el frau i l'evasió fiscal.



Es van establir tres indicadors de risc per identificar els paradisos fiscals: manca de transparència, existència de règims fiscals preferencials i absència d'impostos sobre societats. Les recents mesures posades en marxa pel govern de Toni Martí han estat eficaces però encara podien quedar dubtes en relació al segon indicador. I és que el pròposit de la UE és impedir que els anomenats països tercers com ara Andorra puguin explotar les desigualtats entre els diferents sistemes fiscals. Això és el que finalment ha succeït perquè figurés en la llista grisa.