Façanes per a l'estalvi energètic a l'escola de 1a ensenyança d'Encamp

Actualitzada 05/12/2017 a les 06:49

L’escola de maternal i primera ensenyança d’Encamp disposa des d’aquest curs de tres façanes noves després de finalitzar la primera fase dels treballs per millorar l’eficiència energètica de l’edifici. Quan l’estiu vinent es completi la segona fase, que inclou la renovació de la quarta façana i de la teulada, la previsió és que el consum energètic es pugui reduir en més d’un 30%. En total, l’obra té un cost d’1,05 milions d’euros i s’emmarca dins del projecte 3E d’eficiència energètica a les escoles. L’estiu vinent, a banda de finalitzar el projecte d’Encamp, també es durà a terme una xarxa de calor entre les escoles francesa i andorrana de Sant Julià i es farà el projecte d’ampliació de les escoles de Santa Coloma, que també preveu millores energètiques. L’objectiu de tot plegat és donar exemple a la societat del canvi de model energètic que s’ha d’impulsar, i per aquest motiu, les obres van acompanyades d’un projecte pedagògic per donar a conèixer les millores entre l’alumnat. Els ministres d’Ordenament Territorial i d’Educació i Ensenyament Superior, Jordi Torres i Eric Jover, van visitat ahir les obres de millora de l’eficiència energètica que es van fer durant l’estiu a l’escola del Pedral.