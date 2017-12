“Una persona amb discapacitat surt sola i ja no se la miren dos vegades”

La FAAD creu que s'ha avançat en la desestigmatització a persones amb limitacions

Anna Parramon és des del passat mes de gener la presidenta de la Federació d’Associacions d’Andorra de Persones amb Discapacitat (FAAD). Destaca que enguany s’han fet passos endavant per millorar la qualitat de vida de les persones amb alguna limitació física o mental.



El ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, va dir que enguany s’han reduït de 78 a 22 el nombre de contractes de baix rendiment. Com ho valora?

Era una reivindicació de l’Associació de Familiars de Malalts Mentals que portava anys intentant que s’eliminessin els contractes de baix rendiment. Ha estat la joia de la corona perquè per a nosaltres era