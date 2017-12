Actualitzada 04/12/2017 a les 06:55

La carretera de sortida del país per la frontera del riu Runer va registrar ahir fins a tres quilòmetres de cua durant tota la tarda, des de dos quarts de dues fins a les vuit. La xarxa viària també es va veure afectada ahir per la neu, amb l’obligació de portar equipaments a partir del Port d’Envalira. Pel que fa a la frontera del Pas de la Casa, hi va haver restriccions al pas dels vehicles de més de dinou tones a partir de les dotze.