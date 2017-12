Atida planteja que un equip forà es desplaci a Andorra cada cop que hi hagi una extracció

L’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (Atida) planteja que un equip mèdic estranger es desplaci a Andorra quan hi hagi una donació d’òrgans a l’hospital. La presidenta de l’associació, Núria Gras, va fer palès que “no ha de ser l’hospital qui extregui els òrgans”, sinó que “proposem que vingui un helicòpter de Barcelona amb l’equip especialitzat per endur-se els òrgans”. Per les dimensions del país “potser no cal un equip a l’hospital per fer una extracció”, va reconèixer.

Per a Gras, definir aquest aspecte haurà de ser “la funció principal” de la llei que ha de regular la donació d’òrgans que