Tenia problemes per cobrir tots els dies de la setmana amb un especialista a urgències

La direcció de l’hospital ha resolt una de les mancances que hi havia al servei d’urgències: la falta de metges especialistes en otorinolaringologia. Segons va explicar en declaracions al Diari el director assistencial del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Joan Martínez Benazet, una de les especialitats que el servei de guàrdia de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell no tenia prou cobertes històricament era la d’otorinolaringologia. “Fa un any i escaig el tema de debat era que no teníem otorinolaringòlegs i vam patir molt perquè no teníem aquesta especialitat suficientment coberta”, va admetre Martínez Benazet, que va afegir que “hem fet