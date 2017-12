Els quatre cellers opten al segell de qualitat

El procés està actualment en la fase de validació per part del ministeri, que ha de decidir si compleixen els requisits

Els quatre cellers lauredians (Borda Sabaté, Casa Beal, Casa Auvinyà i Mas Berenguer) opten a l’obtenció del segell de qualitat per als vins de l’anyada 2016, l’embotellada aquest any. Tots quatre van formalitzar la sol·licitud (el termini per fer-ho finalitzava a final de setembre) i ara el procés està en la fase “de validació tècnica”, tal com va exposar el director d’Agricultura, Landry Riba, que sobre els terminis respecte quan podria culminar aquesta fase va assenyalar que “són variables”, sense concretar-los. Sí que va indicar que el que s’ha decidit és que els vins que compleixin els requisits fixats per