Els gals ja els avisen amb antelació de quan tancaran i obriran l’accés en cas de nevades i es faran combois si els talls s’han d’allargar

El mes de novembre es va tancar i el desembre ha arrencat sense treva meteorològica i França, com va fer la majoria de dies de la primera quinzena del mes passat, ha tornat aquestes darreres jornades a prohibir la circulació dels camions de més 19 tones per les carreteres d’accés a Andorra (RN-22, RN-320 i RN-20) un cop ha començat a caure la neu. Però l’opinió dels transportistes ha canviat 180 graus en quinze dies i han passat de l’enuig total pel vet a circular per la carretera d’accés al Pas de la Casa des de França, a valorar molt