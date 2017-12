Una fira congelada

El fort vent que bufava ahir al matí no feia presagiar res de positiu en la inauguració de la segona edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió Ecosostenible (Fiveco) de Sant Julià, com es va poder confirmar poc després del protocol·lari tall de cinta, per part del cònsol major de la parròquia, Josep Miquel Vila, i dels ministres lauredians que l’acompanyaven, Gilbert Saboya i Carles Álvarez Marfany.

Mentre un tècnic ensenyava a les autoritats el funcionament del nou Tesla S, que té un preu aproximat de 90.000 euros, el vent de fora feia tremolar tot l’envelat on s’ubicava la fira i