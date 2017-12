Critica que el partit prioritza el candidat i deixa de banda el programa

El president del grup parlamentari liberal, Josep Pintat, no se sent “massa identificat” amb la deriva actual de Liberals d’Andor­ra perquè a parer seu ha apartat el programa polític i la ideologia. “Manca programa, manca estructura, manca una mica més de projecte”, i això és “el que em porta més dubtes”, va afirmar ahir Pintat en ser preguntat sobre si es presentarà a les primàries del partit per escollir candidat a cap de Govern per a les pròximes eleccions generals.

El polític lauredià va recordar que a les passades eleccions s’hi va presentar perquè hi havia “uns valors, una ideologia, unes