Conxita Marsol destaca que 200.000 euros és un cost molt elevat i que no podrien traspassar personal de tributs

La cònsol major de la capital es va donar a l’octubre un mes per decidir si s’afegien al projecte de l’Agència Tributària única que promou el Govern. La decisió es posposava en espera de parlar amb Finances sobre possibles compensacions perquè el cost que li representa la integració provocava més aviat una negativa. Les converses no s’han produït “perquè no hem tingut gaire temps per parlar”, indica Conxita Marsol, que ha descartat adherir-se al nou organisme públic perquè “hi ha moltes despeses i s’ha de tenir en compte, però ara per ara no compensa”. No hi tanca la porta definitivament,