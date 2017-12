L’encesa de la il·luminació nadalenca va reunir desenes de persones a Vivand que van acabar amb una xocolata calenta.

El comú d’Escaldes-Engordany va voler celebrar de manera especial la nova il·luminació de Nadal per la zona de Vivand, que s’estén per tot Carlemany, i per als pròxims tres anys ha llogat uns túnels de llums que donaran “una il·luminació singular a la via”, segons va explicar la cònsol, Trini Marín. El cost serà de 294.000 euros anuals i inclourà el sostre de llum, la instal·lació i els 800 objectes de decoració que inclouen. A la plaça Coprínceps s’hi ha instal·lat un arbre de Nadal de 12 metres d’alçada.

Tot això va fer que desenes de persones s’apropessin fins al lloc