El president de l’entitat critica l’acostament a Europa, la reforma laboral, els resultats de l’obertura i que l’aeroport no sigui una realitat

Repassada general de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) al Govern de Toni Martí. El president de l’entitat, Francesc Mora, va ser molt crític amb les reformes empreses per l’executiu en el discurs que va pronunciar ahir al 16è Fòrum de l’EFA. Mora va discutir la manera com s’estan portant les negociacions per a l’acord d’associació amb la UE, el plantejament de la reforma laboral, els resultats de l’obertura econòmica i que l’aeroport de la Seu no sigui, segons ell, una prioritat, alhora que va demanar una reforma d’envergadura a la CASS. Respecte d’aquesta darrera qüestió, va dir que s’ha d’impulsar “una