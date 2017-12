Vallnord i Grandvalira confirmen bones reserves i molt interès per conèixer l’estat de les pistes

Les estacions de Vallnord van ser les primeres que ahir van obrir les primeres pistes perquè es clients més “desesperats per la neu” puguin començar a gaudir de la temporada. Des d’aquest domini entenen que serà un primer contacte amb la neu per a moltes persones però que el gruix de gent vindrà a partir del dimecres, coincidint amb el primer dia del pont de la Puríssima d’Espanya. Aquest cap de setmana les reserves han estat bones, segon afirmen però encara estan a l’espera de la meteorologia per saber exactament què podran obrir cada dia. Les nevades de les darreres