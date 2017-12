El ministeri té diagnosticades 69 persones portadores del virus, un 64% de les quals s’han contagiat per relacions sexuals

Andorra va registrar l’any passat dos nous casos de persones infectades pel virus de la inmunodeficiència humana (VIH). Amb motiu de la celebració, avui, del Dia mundial de la lluita contra la sida, el ministeri de Salut va informar en un comunicat que al Principat hi ha un total de 69 persones diagnosticades. Els dos casos detectats el 2016 van ser homes homosexuals d’una mitjana d’edat de 35 anys.

Segons les dades del ministeri, el 64% de les persones que han contret el VIH ha estat a causa de les relacions sexuals, un 11% per consum de drogues per via parenteral