Picabaralla entre PS i Govern per la llei dels discapacitats

Els grups de l’oposició demanen a l’executiu que redueixi a la meitat els terminis d’aplicació de la norma, que es desplegarà la legislatura que ve

Nou enfrontament sobre polítiques socials al Consell General, aquesta vegada amb motiu de la llei de mesures urgents per als drets de les persones amb discapacitat, que la cambra va aprovar ahir amb els vots a favor de tots els grups menys del PS, que es va abstenir. El conseller socialdemòcrata Pere López va afirmar que “la llei té avenços però insuficients”, i va posar com a exemple el fet que la baixa de maternitat s’allargui només dues setmanes i la de paternitat una, i no vuit i dues com defensen.

En aquest sentit, va acusar el Govern demòcrata d’haver fet