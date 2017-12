L'EFA destaca la seva adaptació als canvis a l'espera de l'acord d'associació

Els ponents fan incís en les claus per ser competitius en els nous escenaris que es plantegen

Actualitzada 01/12/2017 a les 19:33

L'empresa familiar andorrana està a punt per assumir els nous reptes tecnològics i comercials. La seva experiència i la capacitat d'adaptar-se als canvis faran que es pugui beneficiar de l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE). Aquestes dues premisses s'han destacat durant el setzè Fòrum de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) amb el lema 'Empreses familiars: la força dels valors'. Tant el ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, com el president de l'EFA, Francesc Mora, han lloat la capacitat d'aquestes empreses per assumir els reptes i els canvis. Per Saboya "està dins l'ADN de l'empresa familiar l'assumpció de riscos empresarials i poden entendre les oportunitats que obre el nou marc amb Europa. Són empreses obertes als canvis".



Mora, per la seva part, ha fet esment a la competitivitat, que ha de continuar. "Les empreses familiars han d'entendre en aquest fòrum que hi ha casos diferents però de molt èxit construïts sobre valors molt sòlids". Segons Mora, a partir d'ara les empreses andorranes podran exportar serveis des del país. "Els nostres associats han d'entendre quins són els elements claus per internacionalitzar les seves empreses".



Les ponències han fet esment a aquests aspectes. Així, el president del grup Alibérico, Clemente González, ha donat diverses pautes com ser constant i aprendre alguna cosa cada dia, i ha afirmat que "la revolució tecnològica canviarà el món". També ha assenyalat la innovació com un aspecte fonamental i ho ha fet amb una frase lapidària: "hi haurà dos tipus d'empreses: les que innovaran i les que desapareixeran". González ha afegit que el secret de l'èxit empresarial està en no rendir-se mai i en no tenir por al fracàs. A més ha recordat que l'empresari ha de creure en si mateix i que la paraula és l'actiu mes gran que té una persona. El grup Alibérico té disset fàbriques a quatre continents i és el primer grup europeu del sector de l'alumini. González ha acabat la seva intervenció assegurant que la clau per reeixir en el món empresarial està en el valor de les persones, en la seva motivació i en el seu esforç.



Un cas semblant d'èxit empresarial és el de l'empresa de la família Mulliez, el grup empresarial familiar més important de França amb marques com Auchan, Decathlon o Leroy Merlin. Un dels seus directius, Antoine Mayaud, ha dit que organitzar la pollítica d'empresa significa atendre els objectius i les necessitats del grup familiar. El fòrum s'ha tancat amb un dinar col·loqui i el discurs del president de l'EFA, Francesc Mora.