El Govern ha concedit 1.280 autoritzacions a treballadors de temporada

Actualitzada 01/12/2017 a les 06:44

Les quotes de temporada s’han consumit en un 33,8% fins al 24 de novembre, amb un total de 1.280 autoritzacions concedides. D’aquestes, 653 permisos de treball temporal han estat per a treballadors comunitaris i 627 per a extracomunitaris. Les quotes de les quals s’ha fet menys ús són la de comerç al detall i la d’agències de viatges, mentre que en canvi la d’hoteleria ha augmentat considerablement, en un 28,3%. La contractació de temporers ha estat superior a la de la temporada passada, amb 214 treballadors més, el 20,6%, segons va fer públic ahir el Departament d’Estadística. Pel que fa a la dinàmica de les contractacions, en comparació amb la mateixa data de l’any anterior el consum de quotes se situa en un 66,8% de les d’extracomunitaris i en un -4,7% de les de comunitaris. La quota inicial aprovada és de 3.787 autoritzacions en total, de les quals 175 són per a comunitaris fronteres i 1.487 per als extracomunitaris.