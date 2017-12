Vuit cuiners van celebrar els deu anys de l’Hotel Hermitage amb un menú degustació i entre tots sumaven 10 estrelles Michelin.

Fa sis mesos, el cuiner Nandu Juvany, que s’encarrega des de fa set anys de la restauració de l’Sport Hotel Hermitage de Soldeu, havia d’organitzar el sopar per celebrar els deu anys de l’establiment amb la idea de convidar uns quants amics del gremi que compartíssim l’efemèride amb ell, “però per feina o altres coses que ara no us puc explicar els vaig avisar fa tres setmanes”, reconeixia el xef, mentre al seu darrere, Albert Adrià, un dels “invitats” cridava, “això és mentida. Ens ho vas dir fa només dues”, i la sala esclatava a riure demostrant la bona sintonia