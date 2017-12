És la novena vegada que l’entitat rep el premi de la publicació ‘The Banker’

The Banker ha guardonat Crèdit Andorrà Banc de l’Any d’Andorra 2017, en un any en què la mateixa publicació del grup Financial Times i PWM l’han designat també millor entitat del país en banca privada. El banc va destacar que el guardó, el novè en els darrers quinze anys, posa en relleu paràmetres com ara els resultats obtinguts i l’equilibri entre l’estratègia d’expansió internacional i el negoci del país, així com el compromís del banc en matèria de sostenibilitat i les iniciatives dutes a terme en innovació i digitalització durant els últims mesos. El president del consell d’administració de l’entitat,