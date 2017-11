Un centenar de persones demanen la dimissió de la junta de l’associació perquè consideren que és la culpable dels contractes que els perjudiquen

La protesta de monitors davant de la sala on es feia ahir l’assemblea de l’Associació de Monitors d’Esquí d’Andorra (AAME) va reclamar la dimissió en ple de la junta actual. Un centenar de persones van assistir a la concentració al centre cultural la Llacuna per fer palès el malestar amb l’entitat, a qui consideren culpable dels nous contractes del sector que els obliga a fer un màxim de 40 hores setmanals i un dia de festa. Van fer-ho amb cartells de “dimissió” i “no ens representeu” i van encetar la recollida de signatures per presentar un document als grups parlamentaris

