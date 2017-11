MoraBanc i Vall Banc arriben a un acord en l'àmbit assegurador

MoraBanc adquireix la caratera d'assegurances de vida risc, salut i accident però els clients mantindran les condicions de les pòlisses.

Actualitzada 30/11/2017 a les 19:24

MoraBanc ha adquirit la cartera d’assegurances de la branca vida risc, salut i accident de Vall Banc mitjançant la compra de les accions de la companyia asseguradora, així com les operacions creditícies vinculades a aquestes pòlisses. Aquest acord, signat el dilluns 27 de novembre, queda supeditat a l’aprovació per part del Ministeri de Finances i de l’Institut Nacional Andorrà de Finances. Els titulars dels préstecs i assegurances inclosos en aquesta operació mantenen les mateixes condicions.



El conseller delegat de Vall Banc, Michael Christner, s’ha mostrat satisfet de l’acord ja que “ens permet centrar-nos en banca privada i wealth management tot respectant el compromís de servei amb els nostres clients. El futur de Vall Banc passa per a que els clients trobin en nosaltres les millors solucions d’inversió amb estàndards de qualitat internacionals mitjançant grans acords de col·laboració mundial”.



Pedro González Grau, conseller delegat de MoraBanc ha destacat que aquesta operació reforça una de les línies estratègiques del banc: el compromís amb el mercat andorrà i el seu creixement. “La transformació de MoraBanc inclou una forta inversió per ser punters en tecnologia i equips humans, un creixement sostingut a nivell internacional i un compromís clar amb el mercat andorrà amb una oferta de banca integral, que reforcem amb aquest acord”.