La volta al món als 65

35 països de tot el món, 25.000 quilòmetres i a una edat en què les cames “no són el que eren”. El gadità José Piñeiro ha recorregut mig globus durant l’últim mig any amb la seva moto de carretera. Ahir va fer parada a Andor­ra per passar revisió al company de viatge.

De Cadis a la Xina i de la Xina a Cadis passant per Andorra. És el trajecte que ha estat fent José Piñeiro en els darrers sis mesos amb la seva moto. Una motocicleta de 600 centímetres cúbics que tot i ser de carretera ha fet passar per “rius, deserts, carreteres de terra i molt dolentes...”. “Ha aguantat molt bé”, i per això va decidir tornar ahir al taller d’Andorra on li van fer la posada a punt per recórrer 25.000 quilòmetres de 32 països diferents. Havia de passar per Sant Sebastià, però va canviar la ruta per passar pel