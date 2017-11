La CASS també cobrirà la baixa dels que donin òrgans a no residents

Fins ara només es reconeixien les donacions a destinataris que fossin residents al Principat

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) cobrirà les baixes dels que donin òrgans a persones no residents, una circumstància que no tenia dret a baixa. Fins ara només es cobrien les baixes d’aquells donants els òrgans dels quals fossin per a residents al Principat. Una qüestió que Núria Gras, presidenta de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (Atida), considera “bàsica”. “Què pretenen? Que si dono a una persona que viu a Organyà he d’anar a treballar? És absurd”, va manifestar.

El president de la CASS, Jean-Michel Rascagneres, va explicar que el consell d’administració de la parapública va decidir formalitzar la