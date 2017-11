Andorra intercanviarà informació fiscal de manera automàtica el 2019 amb 73 països

Cinca ha destacat que això reforça la imatge i la posició d'Andorra de cara a l'exterior

Actualitzada 30/11/2017 a les 17:02

Tots els grups han donat suport als dos projectes de llei per a la modificació de la llei d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal. Tal com ha posat en relleu el ministre de Finances, Jordi Cinca, aquesta modificació suposarà la inclusió de la llista de països amb els quals s'intercanviarà informació a partir del 2018 i del 2019. Així, el primer any es farà amb 41 jurisdiccions i el segon amb 32 més, és a dir, 73 en total el 2019. Cinca ha destacat que això reforça la imatge i la posició d'Andorra de cara a l'exterior. El conseller d'SDP, Víctor Naudi, ha destacat que "la improvisació" del Govern no genera confiança en els interlocutors internacionals ni en el sector financer.



D'altra banda, el projecte de llei de crèdit extraordinari destinat a finançar la redacció del projecte i la direcció d’obra d’una passarel·la entre la plaça del Poble i el carrer de la Vall ha estat aprovat per assentiment de tots els grup parlamentaris. El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha posat en relleu que d'aquesta manera es complia un compromís contret entre el Govern, el comú d'Andorra la Vella i el Consell General i que l'increment del preu ve donat per una major complexitat del projecte constructiu.



El conseller del PS i president del grup parlamentari mixt, Pere López, ha destacat que el conveni data del 2010 i que aquesta partida es podria haver aprovat abans, mentre que el conseller liberal Joan Carles Camp ha dit que l'obra ha de servir per dinamitzar el centre històric d'Andorra la Vella i com a pol d'atracció. El conseller d'SDP, Víctor Naudi, ha lamentat que la compelxitat del projecte no s'hagués previst abans mentre que la independent Sílvia Bonet ha demanat més explicacions sobre l'encariment. A aquesta darrera qüestió Torres ha respost que el projecte ha patit una modificació substancial respecte del previst inicialment, ja que un dels pilars que estava previst en un terreny privat no es podrà fer en el lloc que s'havia planificat perquè no hi ha acord amb la part privada i ha remarcat que aquesta passarel·la ha de ser un atractiu. També ha palesat la insistència del comú perquè aquest projecte es tirés endavant.



D'altra banda, tots els grups parlamentaris han donat suport al projecte de llei del Pla d'estadística, del qual el titular de Finances n'ha destacat que suposarà que al país es facin estadístiques més completes i que siguin homologables i comparables a les que es fan a d'altres estats. Bonet ha lamentat que no s'incloguin, entre les previstes, estadístiques sobre salut mental i Naudi que aquest pla arribi tard, mentre que la consellera del PS, Rosa Gili, ha criticat que els nous treballadors que s'incorporin no siguin funcionaris.