Un salari gràcies al contraban

Un cap de setmana al mes, una parella francesa hauria deixat els quatre fills amb familiars o coneguts i haurien recorregut en cotxe 1.650 quilòmetres per anar des del departament d’Eure-et-Loir fins al Pas de la Casa per fer contraban de tabac. Els cartrons els haurien comprat per uns 30 euros i després el haurien revenut al país gal per uns 50 euros. Amb això, una parella de la localitat de Maintenon aconseguia ingressar, presumptament, després de deduir els costos del viatge, uns 2.000 euros cada mes gràcies al contraban. Ho haurien fet des del mes de febrer passat, segons