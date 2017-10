“La 'pegada' electoral de Toni Martí no la veig en cap candidat”

Situa Mateu, Saboya, Espot i Cnca com a aspirants a liderar la llista de da i assegura que detecta un nom que crea més consens i que la designació s’hauria de fer l’any que ve

Afirma que no hi ha motius per pensar en un avançament electoral, que algunes reformes s’acabaran, d’altres quedaran definides, però que han de continuar per les noves exigències europees i que el millor per a DA és trobar un candidat de consens per rellevar Martí, però sense distreure’s de la feina legislativa, segons comenta a COPE Andorra-AD Ràdio.



Ha millorat el clima de treball amb Liberals després dels mesos de crispació pel ‘cas BPA’?

És cert que suposo que per la tensió de l’afer BPA les coses semblaven una mica més complicades, però tot i així la relació personal era bona i

