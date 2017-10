El responsable del SAAS assenyala que “no hi ha d’haver el sentiment que s’està gastant exageradament”

i que l’objectiu és obtenir més rendiment

Les darreres dades respecte a la despesa sanitària posen en relleu que la tendència alcista dels dar­rers quatre anys es manté. Des del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) no es considera que la despesa s’hagi disparat i s’assegura que en cap cas la reforma sanitària la reduirà. El director general del SAAS, Josep Maria Piqué, va explicar en declaracions al Diari que és “erroni” pensar que la despesa sanitària està disparada. “El que es gasta Andor­ra en euros per habitant i en percentatge del PIB és raonable i està dins d’un entorn europeu on molts països, com és el cas