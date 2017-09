La plataforma lamenta que la posició de l’executiu i FEDA sigui “inamovible” i reclama de nou que el projecte es faci a Paulelles

Les posicions entre el Govern i la plataforma contra l’estació transformadora (ETR) de l’Aldosa van continuar ahir totalment allunyades, malgrat la reunió que hi va haver al migdia entre veïns i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, també amb la presència del director de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), Albert Moles, i els cònsols de la Massana, David Baró i Raül Ferré. “La nostra demanda perquè l’ETR no es faci a la Gonarda segueix en peu”, va explicar Clàudia Navarro, representant dels veïns, que va lamentar que la posició de Govern i FEDA continuï sent “inamovible”.

