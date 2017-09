“L'aeroport ho té tot preparat, només falta el 'senyor' GPS”

El ministeri de foment espanyol continua sense autoritzar l’aeroport d’Andorra-la seu a operar amb el sistema d’aproximació gps, i això no ajuda a l’arribada de vols regulars

El d’Andorra-la Seu és un aeroport en miniatura, sí, però amb tot el necessari per operar vols comercials. Ho assegura la directora de la infraestructura, que només espera una notícia: l’autorització del govern espanyol per operar amb el sistema d’aproximació GPS.



Com estan els tràmits per poder operar amb GPS?

Estan pendents de reunions diverses a Madrid, d’Enaire, d’Aesa i d’Aviació Civil. Nosaltres vam presentar un estudi a través de l’OTM i l’estan avaluant.



Tan complicat és? Fa anys que s’espera l’autorització.

El d’Andorra-la Seu és un aeroport diferent, peculiar. Hem hagut de presentar estudis de medi ambient i de seguretat, que triguen molt