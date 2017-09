Obra de teatre de l'Associació de donants i trasplantats per promoure noves donacions

Actualitzada 29/09/2017 a les 06:48

Gerard del Castillo Andorra la Vella

L’Associació de Donants i Trasplantats d’Andorra (Atida) va presentar ahir en societat Jo dono, Tu dones, ell dona, una obra de teatre escrita i dirigida per Mercè Canals i representada per la companyia Making Of amb el suport de l’escola Entreacte. L’obra, que s’estrenarà el dissabte 7 d’octubre a les 21.30 h al Teatre Comunal d’Andorra la Vella en una única funció, pretén ser una eina de sensibilització a través de la sàtira i l’emoció. Amb aquesta acció, Atida, que neix per donar suport a donants i a trasplantats, busca també promoure que les persones es facin donants.

L’Associació, formada per un grup de persones que ha passat per l’experiència de ser trasplantats d’algun òrgan, ha treballat de la mà de l’escola de teatre Entreacte per educar i sensibilitzar la societat sobre la temàtica. “Hem volgut, a través de la cultura, fer arribar un missatge social”, va dir ahir Núria Gras, presidenta d’Atida, en l’acte de presentació de l’obra. Les entrades, a 10 euros, es poden comprar a www.atida.ad.