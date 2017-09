El projecte panoràmic, pendent d’aprovació, es va presentar ahir al consell d’administració

La piscina transparent sobre el riu Valira per un valor d’un milió d’euros ha de ser la inversió estrella del centre termolúdic de Caldea el 2018. El consell d’administració ha d’aprovar-lo durant les properes setmanes, després que es presentés ahir a la tarda en una reunió on des de l’òrgan es va demanar-ne una ampliació d’informació per donar-hi el vistiplau. Les fonts del termolúdic van recordar que la piscina panoràmica que sobresortirà de la terrassa, a 6 metres d’alçada, oferirà una visió única del riu. “Serà com si estiguessis volant perquè el terra i una de les parets seran d’un