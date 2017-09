L’executiu ha iniciat converses amb les entitats per saber quants immobles tancats tenen i instar-les a posar-los al mercat

El Govern negocia amb els bancs mesures per posar a lloguer els pisos buits. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va anunciar ahir al Consell General que l’executiu ja ha iniciat converses amb les entitats del país per saber quants habitatges de la seva propietat estan tancats i “valorar les mesures que s’escaigui per fomentar que aquests pisos vagin al mercat de lloguer ni que sigui temporalment”. Espot va detallar que la comissió interministerial destinada a pal·liar la manca d’habitatge ja ha començat a treballar i va avançar que l’executiu ja té “molt avançada” la modificació de