El Govern emetrà una segona moneda de col·lecció el 2017

Les 85.000 peces commemoren el lema ‘Andorra, el país dels Pirineus’

L’endemà que el Butlletí Oficial de la Unió Europea publiqués l’anunci de l’emissió el desembre vinent per part del Govern de 85.000 monedes de dos euros per commemorar el centenari de l’himne d’Andorra, la comissió va donar llum verd a la posada en circulació d’una nova peça destinada als col·leccionistes. Les 85.000 monedes que s’emetran, també el desembre vinent, commemoren en aquest cas la creació del lema Andorra, el país dels Pirineus. La nova peça, la setena emesa pel Govern des del 2014, reprodueix a la part superior el logotip creat per a la campanya Andorra, el país dels Pirineus.