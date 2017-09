Unicef Andorra dona 526.621 euros als projectes de l'ONG

Les campanyes d’emergències i dels drets dels infants, les més importants

El comitè nacional d’Andorra per a l’Unicef va fer públic que va destinar 526.621 euros, un 86% del total de 612.350 euros, als projectes socials que realitza per tot el món i també per Andorra, a través de la memòria d’activitats del 2016. L’ONG va explicar que la major part dels fons es destinen als programes de cooperació internacional en els quals treballa, com ara les tasques per evitar la desnutrició infantil a Nigèria, l’enviament de vacunes contra diverses malalties a 20 països diferents o els programes de lluita contra l’VIH al Camerun, on s’ha aconseguit que el 99% dels