Teatre per sensibilitzar sobre la donació d'òrgans i teixits

L'associació ATIDA estrenarà l'obra, protagonitzada per pares i exalumnes del Sant Ermengol, el dia 7 al Teatre Comunal de la Capital

Actualitzada 28/09/2017 a les 12:40

L’Associació de donants i trasplantats d’Andorra, ATIDA presenta “Jo dono, Tu dones, ell dona”, una obra de teatre escrita i dirigida per Mercè Canals i representada per la companyia Making Of amb el suport de l’escola Entreacte.



L’obra, que s’estrenarà el dissabte 7 d’octubre a les 21:30h al Teatre Comunal d’Andorra la Vella en una única funció, pretén ser una eina de sensibilització a través de la sàtira i l’emoció.



Vuit actors de la companyia Making Of, formada per pares i exalumnes del Col·legi Sant Ermengol, pugen damunt l’escenari amb l’objectiu de divertir, emocionar i fer reflexionar el públic al voltant de la qüestió de la donació d’òrgans i teixits a través d’històries diferents. L’obra de Mercè Canals també compta amb moments musicals i una veu en off que llança missatges de conscienciació entre el públic. Amb aquesta acció, l’Associació ATIDA, que neix per donar suport a donants i a trasplantats, busca també promoure que les persones es facin donants.



L’Associació, formada per un grup de persones que ha passat per l'experiència de ser trasplantats d'algun òrgan, ha treballat de la mà de l’escola de teatre Entreacte per educar i sensibilitzar la societat sobre la temàtica. En aquest sentit, la presidenta d’ATIDA ha volgut agrair la col·laboració desinteressada de Mercè Canals, directora de l’escola i de la companyia d’actors Making Of: “Hem volgut, a través de la cultura, fer arribar un missatge social”, ha declarat aquest dijous al matí Núria Gras en el marc de la roda de premsa de presentació de l’obra “Jo dono, tu dones, ell dona”.



Les entrades es poden adquirir online a partir d’avui al web www.atida.ad i tenen un cost de 10 euros. Tanmateix, els espectadors que ho desitgin, poden realitzar una aportació més generosa a la causa a través d’una donació econòmica. Les entrades també es podran adquirir a taquilles minuts abans de la funció.