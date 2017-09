Actualitzada 28/09/2017 a les 06:45

Redacció Andorra la Vella

Cooperand ha obert les inscripcions per realitzar un voluntariat internacional. Tots aquells ciutadans que tinguin més de 21 anys podran inscriure’s fins al desembre al voluntariat per col·laborar en projectes internacionals d’ajuda per a infants en situació de risc a Bolívia. Per inscriure-s’hi cal escriure a voluntarios@cooper­and.org. Actualment l’organització compta amb el suport d’un total de 150 voluntaris.